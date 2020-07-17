Mezarlarda duamatik kolaylığı

FATİH AKBAŞ

Çorum’da faaliyetlerini yürüten bir firma mezarlar için geliştirdiği cihaz ile Kur’an-ı Kerim okumayı bilmeyen ziyaretçilerin işlerini kolaylaştırıyor.

Mezar taşına monte edilen cihaz sayesinde ziyarete gelen vatandaşlar Yasin-i Şerif okutup Türkçe dua dinleyebiliyorlar.

Firma sahibi Murat Üzbey, hayata geçirdiği proje ile mezarlık ziyaretlerinde vatandaşlara Yasin okuma ve dua kolaylığı sağladığını ifade ederek, “Mezar taşına yerleştirdiğimiz Alye Dua (duamatik)’nın tuşuna basıldığı zaman Yasin okuyup Türkçe dua ediyor. Kur’an-ı Kerim okumayı bilmeyen vatandaşlarda mezar ziyaretlerinde bir tuşa basarak yakınları için Yasin okutabiliyorlar. Güneş enerjisi ile çalışan cihazın içinde güç ünitesi olup şarj olduktan sonra uzun süre sisteme enerji sağlayabiliyor. Bu sistemi ülke geneline yaygınlaştırmak için çalışmalara başladık” dedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2020, 21:09