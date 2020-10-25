Mezarları talan ettiler

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Çorum merkeze bağlı Çalıca Köyü kabristanlığında bulunan 5 mezarın tahrip edildiği bildirildi.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili bilgi veren emekli bankacı Süleyman Kabak önceki gün annesiyle birlikte ziyarete gittiği mezarlıkta üzüntü verici bir manzara ile karşılaştığını söyledi.

Dedeleri, babaannesi, babası ve kardeşine ait mezarların tahrip edildiğini gördüğünü ve büyük üzüntü duyduğunu anlatan Süleyman Kabak, durumu köy muhtarı ve Jandarma’ya da haber verdiğini kaydetti.

Ömer Kabak, Hanife Kabak, Ali Kabak, Hikmet Kabak ve Hasan Özdemir’e ait mezarların üzerlerindeki mermer kaplamaların kırılarak parçalanmış olduğunu belirten Kabak, kimseyle bir husumetlerinin olmadığının altını çizdi.

Türk-İslâm kültüründe mezarların saygı duyulan manevi değerler olduğunu hatırlatan Kabak, “Kim böylesi bir insanlık dışı saldırıya kalkışır anlamış değilim” dedi.

Ailecek dehşete düştükleri manzara karşısında yetkililerden ilgi ve destek beklediklerini dile getiren Kabak, konuyla ilgili tahkikatın sürdüğünü sözlerine ekledi.