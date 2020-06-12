‘Mezarlıklarda yeniden Kuran sesi duymak istiyoruz’

RECEP MEBET

Çorum şehir merkezindeki mezarlıklarda Kuran-ı Kerim tilaveti yayınının sürmesi isteniyor.

Konuyla ilgili şikâyetini dile getiren Sebahattin Genç, yıllardır devam eden uygulamanın sona erdiğini öğrenince büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

‘KURAN SESİNDEN KİMLER RAHATSIZ OLUR Kİ?’

Kabir ziyareti için mezarlıklara gelen vatandaşların Kuran sesiyle birlikte huzur bulduğunu dile getiren Genç, “Böylesi anlamlı bir uygulamadan kimler, neden rahatsızlık duydu da vazgeçildi anlamış değilim” dedi.

“İnsanların ölümü hatırladığı mezarlıklarda, Kuran okumayı bilmeyen kimselerin de feyz aldığı anons uygulaması sürdürülmeli” diyen Genç, Ulu Mezarlık ve Çiftlik Mezarlığı’nın yanı sıra Çorum Şehitliği’nde de aynı uygulamanın gerçekleştirilmesini önerdi.

Yetkililere seslenen Genç, meselenin çözümü için ilgi ve duyarlılık beklediğini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2020, 20:08