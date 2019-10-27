MHP’den Başkan Aşgın’a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.



MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve il yönetimi, Başkan Aşgın’ı ziyaretlerinde, Çorum’un faydasına olacak her işte işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirttiler.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ziyaretleri için MHP heyetine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.



ŞEHİT TOPÇU’NUN MEVLİDİNE KATILDILAR

Barış Pınarı Harekâtı’nın ilk şehidi, hemşehrimiz Şehit Ahmet Topçu için İskilip’te mevlid-i şerif okutuldu.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak ile il yönetimi de şehidimizin mevlidine katıldı.