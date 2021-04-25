MHP’den Boğazkale ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı’yı makamında ziyaret etti.

Karapıçak’a ziyareti sırasında Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. İl Genel Meclis Üyesi Sadık Aşık’ın da katılımı ile gündeme dair konularda istişare yapıldı.

Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, yapılan projeler hakkında bilgi verirken, MHP heyeti projeleri yerinde görmek için ilçeyi gezdi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak iftar yemeklerin hazırlandığı mekânı da ziyaret eden Karapıçak, “Belediye Başkanlığımız öncülüğünde günlük 150 vatandaşımıza dağıtımı yapılan iftarlık yemekleri inceleyerek vatandaşlarımız için yapılan hazırlıklara katılım sağladık.” diye konuştu.

Yapılan güzel hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mesut Ocaklı’ya teşekkür eden Karapıçak, tüm çalışma ekibine teşekkür ederek, “Rabb'im hepsinden razı olsun, emekleri zayi etmesin inşallah.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2021, 18:32