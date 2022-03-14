MHP’den Uğurludağ’a çıkarma

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Uğurludağ’da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Karapıçak’a Uğurludağ’a yaptığı ziyarette Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

İlk olarak MHP İlçe yönetimi ile bir toplantı yapan Karapıçak, ilçe teşkilatının yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Uğurludağ’da muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Karapıçak, gündemdeki konulara dair istişarelerde bulundu.

Karapıçak, Uğurludağ Ziraat Odası’nı da ziyaret ederek, Oda Başkanı Davut Saygı’dan ilçenin tarımsal faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. (Haber Merkezi)