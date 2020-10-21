MHP’nin ‘Askıda Ekmek’ kampanyasına ilgi yüksek

FATİH AKBAŞ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli tarafından başlatılan ‘Askıda Ekmek’ kampanyası Çorum’da da ilgi görüyor.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak partililerle birlikte fırıncı esnafını gezerek hem kampanyaya destek verdi hemde esnafa ve vatandaşlara teşekkür etti.

Yardımlaşma kültürümüzü yaşamak ve yaşatmak için Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Teşkilatı olarak ‘Askıda Ekmek’ kampanyasını Çorum’da da başlattıklarını kaydeden MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, “Hali vakti yerinde olan vatandaşlarımız, kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli, eğer 2 ekmek alacaksa 3 ekmek parası ödemeli. Unutmayalım ki inancımız 'komşusu açken tok yatan bizden değildir’ esasına dayanmaktadır. Yedi düvelin düşmanlığını haykırdığı böylesi bir süreçte ülke ve millet olarak birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi her zamankinden daha fazla haykırmanın vaktidir. Liderimizin talimatlarıyla başlatmış olduğumuz kampanya dolayısı ile fırıncı esnafımıza ziyaretlerde bulunduk. Duyarlılıklarından dolayı her esnafımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Tüm teşkilatlarımızla birlikte yürüteceğimiz kampanyamıza gönlü güzel bütün hemşehrilerimizi destek olmaya çağırıyor, hayırlarımızın kabul olmasını Cenab-ı Allah(c.c)’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kampanyaya destek veren vatandaşlarda yardımlaşma ve dayanışmanın kültürümüzde ki önemine dikkat çekerek, “‘Askıda Ekmek’ kampanyası ile ihtiyaç sahiplerine bir nebze de olsun yardımda bulunuyoruz. Böyle güzel bir kampanyayı başlattığı için MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli’ye teşekkür ediyoruz. Tüm hayırseverleri de kampanyaya daha çok destek vermeye davet ediyoruz” dediler.