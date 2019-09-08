‘MHP’yi Çorum’da hak ettiği yere taşıyacağız’

MHP Çorum İlçe Başkanları Toplantısı, İl Başkanı Arslan Kaynar başkanlığında yapıldı. Parti binasında yapılan toplantıya tüm ilçe başkanları katılım sağladı.



Partiden yapılan açıklamaya göre, toplantıda yerelde yapılan ve yapılacak olan çalışmalar üzerinde istişareler yapıldı ve genel siyaset konuşuldu. Yemek ikramından sonra toplantı sona erdi.

Toplantı sonrasında MHP heyeti, Ülkü Ocakları İl Başkanlığına atanan Orhan Tosik’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, “Hayırlı olsun ziyaretinde bulunan tüm başkanlarıma teşekkür ederim. Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sinan Ateş’in takdirleri ile Ülkü Ocakları İl Başkanı olarak 29 Haziran 2019 günü görevime başladım. Bizler Ülkü Ocakları olarak Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin emir ve talimatları dışında hareket etmeden her zaman partimiz olan MHP ile birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip çalışmalarımıza devam ederek davamıza hizmet edeceğiz. Temsil ettiğimiz makam şehitlerimizin makamıdır ve yükümüz ağırdır. İnşallah görev süremiz boyunca rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve bilge liderimiz Devlet Bahçeli’ye ve tüm ülkücü şehitlerimize layık olmaya çalışacağız.” dedi.



MHP İl Başkanı Arslan Kaynar ise, “Ülkü Ocakları İl Başkanlığına atanan Orhan Tosik Başkanıma bu kutlu görevinde başarılar diliyorum. Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in biz evlatlarına emaneti olan MHP ve Ülkü Ocakları birdir her daim ayakta kalacaktır. Liderimiz Devlet Bahçeli’nin önderliğinde inşallah bizler de bu kutlu görevlerimizde elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret göstereceğiz. Ülkü Ocakları hepimizin yetiştiği kutsal bir ocaktır. Ve tüm Ülkücülerin yeri MHP’dir. Çorum teşkilatları olarak Ülkü Ocaklarımız ile istişareler halinde çalışmalarımızı daha da artırarak MHP’yi Çorum’da inşallah hak ettiği yerlere taşıyacağız.” diye konuştu. (Haber Merkezi)