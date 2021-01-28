Millet Bahçesi ihalesi bugün

FATİH AKBAŞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Çorum’da yaptırılacak olan Millet Bahçesi’nin ihalesi bugün gerçekleştirilecek.

‘Karakeçili Mahallesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi’ ihalesi 29 Ocak Cuma günü saat 11.00’da TOKİ toplantı salonunda e-ihale olarak yapılacak.

1.432,78 m2 inşaat alanına sahip Millet Kıraathanesi, Makine Dairesi ve Su Deposu İnşaatı ile 34.656,79 m2 Millet Bahçesi Genel Altyapı İşleri ve Rekreasyon Alanları Yapımı İşi ihalesini kazanan firmanın 300 takvim gününde projeyi bitirmesi gerekiyor. Millet Bahçesi projesinde Millet Kıraathanesi ile birlikte, çocuk oyun alanı, tenis kortları, koşu ve bisiklet yolları ile otopark bulunacak.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021, 10:09