Millet Bahçesi’nde Deniz Bisikleti keyfi

FATİH BATTAR

Çorum’da Millet Bahçesi’nin içindeki Türkiye’nin en büyük biyolojik arıtmalı yapay göletine deniz bisikleti konuldu.



Geçtiğimiz günlerde getirilen deniz bisikleti ile vatandaşlar, gölde bisiklet sefası yaptı. Yarım saatlik ücreti 20 TL olduğu öğrenilen deniz bisikletine ilk gün Çorum halkının yoğun ilgisi oldu. Denizi olmayan Çorum’da deniz bisikleti gören Çorumlular, Millet Bahçesi’nde hem yeşilin hem de mavinin tadını çıkardı.

Deniz Bisikletinin Millet Bahçesine renk kattığını belirten vatandaşlar, Millet Bahçesi’nin açılmasında emeği geçenlere de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.