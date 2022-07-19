Millet bahçesindeki restoran kiraya verildi

M.BURAK YALÇIN
Millet bahçesinde bulunan restoran-kafeterya niteliğindeki iş yeri 1 yıllığına 215 bin bedelle kiraya verildi.
İhale Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda encümen huzurunda gerçekleştirildi.
Açık artırma usulü ile yapılan ihalede Millet bahçesinde bulunan restoranı 1 yıllığına 215 bin lira bedelle Emrullah Yılmaz kiraladı.
KURUÇAY’DA 5 ARSA DAHA SATILDI
İş yeri kiralama ihalesinin ardından ise mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait Kuruçay mevkiinde bulunan 5 arsanın satışına geçildi.
Tamamı satılan arsalardan belediye 4 milyon 560 bin lira gelir elde etti.