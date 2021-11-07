Millet şehidine sahip çıktı

EROL TAŞKAN

‘Aynı çatı altında olmaktan utanır olduk’

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, İYİ Parti Gurup Başkanvekili Lütfi Türkkan’la aynı çatı altında olmaktan utanır olduklarını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bingöl ziyaretinde yaşanan olayla ilgili tepkisini sosyal medya hesabından ifade eden Milletvekili Erol Kavuncu, “TBMM'de İP adına her söz aldığında, her konuştuğunda, kurduğu cümlelerden, takındığı tavırdan dolayı milletvekilleri olarak, aynı çatı altında olmaktan utanır olduğumuz İP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ı son affedilmez vukuatı nedeniyle şiddetle kınıyorum.” dedi.

Kıbrıs Gazileri’nden de tepki geldi

‘Şehide saygısı olmayana vatan emanet edilmez’

Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfi Türkkan’ın şehit kardeşine küfür etmesini kınadı. Gül, “Sözüm ona milliyetçilikten dem vuracaklar, sonra da kalkıp şehidimizin kız kardeşine küfür edecekler. Bu yaşanan, kafalarının arkasındaki gerçeğin gün yüzüne çıkmış halidir. Şehide saygısı olmayana vatan emanet edilmez.” dedi.

Gazetemizi ziyaret edene konu hakkındaki eleştiri ve tepkilerini dile getiren Dernek Başkanı Muharrem Gül, “Şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu aziz vatanda şehitlerine küfür ederek gezen müptezeller, bu vatana ne kadar hain ve duyarsız olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu hareket öylesine basit tabirlerle geçiştirilecek kadar küçük değil, bilakis tarifi olmayan bir hainliğin, vatana karşı ucuzlaştırdıkları duygularının tezahürüdür.” diye konuştu.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’ı ziyaretinde, yaşananların büyük bir infiale neden olduğunu, çok ciddi bir tepki topladığını dile getiren Muharrem Gül, “Eğer şehitlere ve bu millete en küçük bir saygıları varsa, Lütfi Türkkan denen adamın her türlü görevinden istifa ettirilmesi gerekir. Bu hakaret sadece o şehidimize değil, milletimize, tüm şehitlerimize, bayrağımıza ve vatanımıza yapılmış bir hakarettir.” sözleriyle tepkisini ifade etti.

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül, açıklamasında şunları söyledi, “Bayraktan, vatandan, şehadetten, namustan vi inançtan öte hangi değerimiz olabilir. En temel değerlerimize bile saygısı olmayanlar, bu memleketin idaresini ele alsa acaba daha neler yapacak?

Takke düşmüş kel görünmüştür. Genel Başkanları Kürdistan lafı karşısında sus pus kalırken, gurup başkanvekili olan zevatın ağzından dökülen lağım artıkları, kafalarının ardındaki niyetlerini bir kez daha meydana vermiştir.

Bu nokta sözün bittiği noktadır ve bu alçaklığın ne özrü ne de bahanesi olamaz. Orada bir şehit ağabeyinin, onların HDP ile kolkola duruşuna haklı bir tepki vardır. Bu tepkiye sebep oluşlarını düşünmek ve muhasebe yapmak yerine şehidin bacısına küfretmek, alçaklığı bile aratacak koskoca bir çukurluktur.

Bizler, can pahasına kazanılan bu memleketin gazileri olarak, böyle bir hakareti ve alçaklığı asla kabul etmediğimiz gibi, hem bu dünyada hem de ahirette bunun hesabını sormayı kendimize mücadele addediyoruz. Cephede verdiğimiz kutlu mücadelemiz, içimizdeki gafiller, hainler ve alçaklarla vereceğimiz mücadele ile devam edecektir. Bu vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi minnet ve dualarla anıyoruz.”

Karapıçak;‘Yerin dibine batsın sizin İyi’liğiniz’

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, “Burası Kürdistan diyen bir alçağa sesleri çıkmaz ama şehit yakınına ağır küfür ederler. Yere batsın sizil İyi’liğiniz.” dedi.

“Bu ülkeye bunlar iyilik yapacak öyle mi?” sorusunu yönelten MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Bingöl’de yaşanan çirkinliğe tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, “Burası k•rdistan' diyen bir alçağa sesleri çıkmaz ama ŞEHİT yakınına ağır küfür ederler. Bu ülkeye bunlar iyilik yapacak öylemi! Yerin dibine batsın sizin ‘İyi’liğiniz. Bundan sonra İp'ne? sorusuna tek cevap; Şehit yakınına küfredecek kadar haysiyetini kaybetmiş olan Lütfü’dür.”

Şehit babası Uğur Beker:Mustafa Kemal’in itlerisiniz diyene tevazu Şehit bacısına küfür!..

Şehit Özel Harekat Polisi Emre Beker’in babası Uğur Beker, “Kendilerine Mustafa Kemal’in itlerisiniz diyenlere tevazu gösterenlerin, şehit bacısına küfretmesinin hesabı 2023’te sorulacaktır.” dedi.

Kendilerini milliyetçi olarak ifade eden bir zihniyetin, şehit bacısına küfredenler olarak tarihin sayfalarına yazıldığını aktaran Şehit Babası Uğur Berker, Lütfü Türkkan’ı kınadığını bildirdi.

2023 seçimlerinde almayı hayal ettikleri oylar için terörle kolkola duranların millet tarafından asla affedilmeyeceğini anlatan Uğur Berker, şöyle konuştu, “Bingöl’de PKK saldırısı sonucu şehit olan kardeşinin acısını bir nebze olsun hafifletmek için kardeşini şehit edenlerle kolkola olmayın aynı ittifak çatısı altında olmayın demek için Bingöl’e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Milletvekillerine tepkisini ortaya koymaya çalışan şehit abisine küfür eden bir zihniyet hem de milliyetçi olduğunu iddia eden bir zihniyet bu devleti yönetmeye nasıl talip olabilir?

Burası Kürdistan diyene sesi çıkmayıp, “ne Kürdistan’ı ulan burası şehit kanlarıyla alınan Türkiye Cumhuriyeti” diyemeyip kuyruğunu kıstırıp sıvışan çakma milliyetçilerin şehit yakınlarının ağabeyine alenen kameraların önünde küfür etmesi asla kabul edilemeyecek bir davranıştır ve hesabı sorulacaktır.

2023’te yapılacak seçimleri uğruna bütün değerlerini devletin bekasını hiçe sayan oy uğruna terör yandaşlarıyla kolkola olanları bu millet asla affetmeyecektir ve bunun hesabını 2023 seçimlerinde verecektir.

Burası Kürdistan diyenlere Apo’nun heykelini dikeceğiz diyenlere Mustafa Kemal’in itlerisiniz diyenlere tevazu gösterip şehit abisine küfür eden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan denen haysiyet yoksunu adamı telin ediyorum. İP’li bu basit adamı tarih bir şehit yakınının acısına ortak olmak yerine bacısına küfür etti diye yazacaktır.”

‘Şehit ve Gaziler bu ülkenin şerefi ve namusudur’

İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen, şehit ağabeyine küfür eden İYİ Parti Gurup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın bir an önce partiden atılması gerektiğini belirterek, “Şehit ve Gaziler bu ülkenin şerefi ve namusudur.” dedi.

İYİ Parti’nin gerekli yaptırımları ortaya koymadığı müddetçe, il ve ilçe gezilerinde büyük sorunlar yaşamakla ilgili hazırlıklı olması uyarısında bulunan Zeli Dilmen, tepkisini şu sözlerle dile getirdi; “Şehit ve gazilerimiz bu ülkenin şerefi ve namusudur. Aziz vatanımız için canını canlarını feda eden Şehit yakınına çirkin sözler sarfeden kalıbının adamı olmayan bir de gurup sözcüsü olan Lütfü Türkkan'ı nefretle kınıyorum. İYİ Parti Genel Başkanı acil ihraç kararı almalı ve partisinden atmalıdır. Yoksa bugünden sonra il ilçe gezilerinde büyük sorunlarla karşı karşıya olamaya hazırlıklı olmalıdır.”

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2021, 19:23