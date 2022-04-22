‘Milletimiz çocuklarla geleceğe daha emin adımlarla yürüyecek’

Vali Mustafa Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Mesajına, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz” diyerek başlayan Vali Mustafa Çiftçi, “Milli irademizin temsil makamı olan Büyük Millet Meclisi, vatanımızın dört bir yanının işgal edildiği, milletimizin istiklâl ve istikbâline kastedildiği bir dönemde açılmış, kurtuluş mücadelemizde milletimiz için önemli bir dönüm noktası olmuştur. O günden sonra milli iradenin kalbi, esarete mahkûm edilmek istenen milletimizin yokluklar içerisinde var ettiği Millet Meclisimizde atmaya başlamış, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu tüm dünyaya duyurulmuştur.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı gün olan 23 Nisan’ı, geleceğimizin en önemli hazinesi olan çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir”dedi.

Vali Çiftçi mesajını şu ifadelerle tamamladı:

“Bizim en önemli görevimiz, yarının büyükleri olacak, topluma yön verecek çocuklarımızı vatanını milletini seven, saygılı, onurlu ve çalışkan bireyler olarak yetiştirmek, onları geleceğe en güçlü şekilde hazırlamaktır. Sevgili çocuklar, sizler büyük ve lider Türkiye için daha çok çalışacak ve en güzel şekilde kendinizi yetiştireceksiniz. Şehit kanlarıyla sulanan bu vatanda milli birlik ve beraberliğimizi koruyacak, bugün olduğu gibi yarın da milletimizi gelişmiş toplumlar arasında söz sahibi yapacaksınız. Milletimiz sizlerle geleceğe daha emin adımlarla yürüyecek. İstiklâl Savaşı’mıza Millî Mücadele vasfı kazandıran Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin başta Gazi Paşa olmak üzere, bütün üyelerini şükranla yâd ediyorum. Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve rahmete kavuşan gazilerimizi minnetle anıyorum. Bugüne mana kazandıran sevgili çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, bayramlarını tebrik ediyor, hepsine hayırlı, başarılı, parlak bir gelecek niyaz ediyorum.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2022, 17:42