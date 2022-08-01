‘Milletimiz fitneye prim vermeden birlik ve beraberliğini sürdürmeye devam edecek’

FATİH AKBAŞ

Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, yaptığı açıklamada Ankara'da Cemevlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddet ve nefretle kınadıklarını belirtti.

Açıklamasına, “Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde birlik, beraberlik ve kardeşliğimize kast eden art niyetli ve birileri hesabına çalışan hainlerin saldırıları kabul edilemez” ifadeleriyle başlayan İsmail Şanal, “Bu tür yanlı, yanlış hiçbir terör eylem ve söylemini kabul etmiyor ret ediyoruz. Hassas bir dönemde yapılan saldırılar çok detaylı araştırılmalı, saldıranlar ve azmettiricileri cezalandırılmalıdır. Milletimiz fitneye, fesada prim vermeden inanç ve inatla birlik ve beraberliğini sürdürmeye devam edecektir. Rabbim birlik beraberlik ve kardeşliğimizi daim eylesin, kardeşçe yaşadığımız güzel ülkemizde huzur bozuculara fırsat vermesin”dedi.