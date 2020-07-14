‘Milletimiz neleri göze alabileceğini ispat etti’

Vali Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, vatan korumasında şehit düşenlere rahmet, gazilere de hayırlı bir ömür diledi.

“Aziz milletimiz 15 Temmuz darbe girişimi karşısında sergilediği destansı direnişle ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ tercihiyle başbaşa bırakıldığında neleri göze alabileceğini bir kez daha ispat etmiştir.” diyen Vali Mustafa Çiftçi, mesajında şunları söyledi: “Ülkemiz 15 Temmuz 2016 tarihinde milletimizin birlik ve beraberliğine, demokratik düzenimize, hukukun üstünlüğüne ve milli iradeye yönelik tarihin kaydettiği en büyük ihanet girişimine, menfur bir kalkışmaya maruz kalmıştır.

Milletimiz o gece Anadolu coğrafyasını vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koymuş, istiklalini korumak için sokağa çıkmış, iman ve inancın silahlardan daha üstün olduğunu, bu milletin esir edilemeyeceğini hain darbecilere ve tüm dünyaya göstermiştir.

2016 yılının 15 Temmuz gecesi, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Devletimizin bekasına, aziz milletimizin birlik ve beraberliğine kast edenlere karşı bu vatanı korumak için hayatını kaybederek şehadet mertebesine nail olan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Gazilerimize hayırlı ve uzun bir ömür diliyor, başımızın tacı olan şehit ailelerimize sabrı cemil niyaz ediyor, aziz milletimizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.”