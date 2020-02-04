‘Milletimizin Büyük Birlik’e ihtiyacı var’

RECEP MEBET

Büyük Birlik Partisi (BBP)’nin 27. kuruluş yıldönümü Ankara’da düzenlenen programla kutlandı.

“Türkiye’nin Geleceğiyiz” sloganıyla düzenlenen programa BBP Çorum İl Başkanı Şakir Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri Nevzat Çakırtekin, Hayati Şengül ve Aziz Döngel de katıldı.

BBP’nin şehit lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun da anıldığı programda konuşan Genel Başkan Mustafa Destici, bundan tam 27 yıl önce güçlünün haklı değil, haklının güçlü olması gerektiğini en gür sada ile haykıran ve 'hakikatin hatırına' siyaset üretmeye çabalayan bir lider etrafında bir araya geldiklerini söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Büyükelçiler ve Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan’ın da katıldığı program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

BBP’nin kuruluş öyküsünü anlatan sinevizyon gösterisiyle devam eden programda kürsüye gelen Mustafa Destici, “Bugünlere kadar süren uzun yolculuğumuzda bir sürü siyasi parti, tarihin tozlu sayfalarında yer alırken, biz sadece Hakk’a sarılıp milletimize sırtımızı yaslayarak kurulduğumuzdan beri çizgimizden şaşmadan, başımızı öne eğdirecek hiçbir yanlışın içine düşmeden günümüze geldik” dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun emaneti Büyük Birlik Partisi’nin siyaset anlayışından bahseden Destici, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Düz yaşayacağız, düz duracağız, düz yürüyeceğiz. Dik duracağız, doğru gideceğiz. Allah'ın izniyle, olsak da milletle olacağız. Olmasak da, milletle olmayacağız. Yarın ahirette Allah bize, niye iktidar olmadın diye sormayacak diyen liderimizin dava şuuruyla ettiği kelamı, şehadeti öncesinde de bir vasiyet olarak tekrarlıyoruz. Kendisi emaneti ve istikameti bizlere devretti.

‘ZAMAN HEP BİZİ HAKLI ÇIKARDI’

27 yıl sonra bugün; alnı ak, başı dik bir şekilde, geleneksel ideolojilere hapsolmak yerine her türlü mağduriyet alanı için uzlaştırıcı ve ikna edici çözümler üretmeye gayret eden, Türkiye'nin en sahici ve samimi siyasi organizasyonunun doğum gününü sizlerle birlikte kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Geçmişi hatırlamakta, hatırlatmakta fayda var: Kurulduğumuz günden itibaren, o dönemin büyük sermaye gruplarının elinde tuttuğu gazeteler, televizyon kanalları tarafından ağır bir ambargoya maruz kaldık. TBMM'de temsil edilmemize rağmen, doğrudan bizi ilgilendiren konularda bile, gazetelerde televizyonlarda, uzun yıllar, ismimiz bile telaffuz edilmedi. Kuruluşumuzun hemen ardından, Sivas Olayları'ndan, Dink Cinayeti'ne sayısız provokasyonun ve komplonun öznesi yapılmaya, bu yolla itibarsızlaştırılmaya çalışıldık. Şükürler olsun, zaman hep bizi haklı çıkardı. Samimiyetle milletine, devletine, değerlerine hizmet etme yolunda dosdoğru yürüyen partimize, camiamıza, hiç kimse leke sürmeyi başaramadı. Vesayet odaklarının, sermaye gruplarının, lobilerin, uluslararası projelerin partisi ve uşağı olmadık. Bu sebeple hep, yoklukla, imkansızlıkla, ama alnı ak, başı dik, gururla mücadelemize devam ettik. Çok uğraştılar ama bizi yok edemediler.

‘MİLLETİMİZİN BBP’YE İHTİYACI VAR’

Yaptığımız uzun yolculukta, bir sürü siyasi parti, tarihin tozlu sayfalarında yer alırken, biz, sadece Hakka sarılıp, milletine sırtını yaslayarak, kurulduğundan beri çizgisinde hiçbir kırıklık olmadan, mensuplarının başını öne eğdirecek hiçbir yanlışın içine düşmeden, bugüne geldik. Aynı aşkla, aynı imanla, aynı dürüstlükle, doğrulukla, yolumuza devam edeceğiz. Büyük Birlik Partisi, kurulduğu günden bugüne, milletin inançlarının, değer yargılarının zırhı oldu. Milletimizin mukaddes kabul ettiği ne varsa, ona el uzatanlar, dil uzatanlar, karşılarında Büyük Birlik Partisi'ni buldu. Büyük Birlik Partisi, devletin, milletin menfaatleriyle, parti menfaatleri karşı karşıya geldiğinde, tereddütsüz 'devletim' dedi, 'milletim' dedi. Biz, siyasetin karanlık koridorlarında hiçbir zaman dolaşmadık. Biz, siyasetin kirli pazarlıklarının içinde hiç olmadık. Milletin sırtına basarak yükselenlerden hiç olmadık. Milletimizle birlikte yükseleceğiz. Milletimiz için yok olmayı göze alarak, milletimizle birlikte var olacağız. Hiçbir vesayet odağının, hiçbir sermaye grubunun, hiçbir lobinin, hiçbir uluslararası projenin partisi olmadık, olmayacağız. İşte en çok bunun için milletimizin Büyük Birlik Partisi'ne ihtiyacı var.”

Günün anlam ve önemiyle ilgili sunumlarla devam eden program, katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.