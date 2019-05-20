‘Milletin özlemi resme dönüştü’

RECEP MEBET

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici dün akşam Çorum’a gelerek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Samsun’daki Milli Mücadele’nin 100. yılı kutlamalarına katılan BBPLideri Destici, Ankara’ya dönüş yolunda Çorum’a da uğradı.

Keyif 2 Pastanesi’nde BBP İl Başkanı ErdalÖzkan, Merkez İlçe Başkanı Halil Topşahin ve yönetim kurulu üyeleriyle istişareeden Mustafa Destici, Mavral Sokak esnafının çay ikramını geri çevirmedi.Hüseyin Aytaş’ın sahibi olduğu Vefa Çayevi’ne konuk olan Destici, partililerle sohbet ederek gündemi değerlendirdi. Ramazan Ayı’nın birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği müstesna bir zamandilimi olduğunu vurgulayanDestici, “Dava arkadaşlarımızın ve tüm Çorum halkının mübarek Ramazan Ayı’nı tebrik ediyorum” dedi. Milli Mücadele’nin 100. yılı kutlamalarında siyasi parti liderleri olarak verdikleri görüntünün kamuoyunda büyük yankı

bulduğuna işaret eden BBP Lideri, “Milletin özleminin resme dönüştüğü bu birlikteliğin sürdürülmesi ortak temennimiz” diye konuştu.

Açıklamalarının ardından teşkilat mensuplarıylavedalaşan Destici, Çorum’dan ayrılarak Ankara’ya doğru yola çıktı.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2019, 22:08