Milli Eğitim Bakanlığı atamayı durdurdu mu?

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Yozgat Bozok Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’ndan Ömer Yılmaz’ın atanmasından ardından devreye giren Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu ve Oğuzhan Kaya’nın atamayı durdurduğu iddia edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı atamayı durdurdu mu?

FATİH BATTAR

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Yozgat Bozok Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’ndan Ömer Yılmaz’ın atanmasından ardından devreye giren Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu ve Oğuzhan Kaya’nın atamayı durdurduğu iddia edildi.

Milletvekilleri konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, edinilen bilgilere göre Yahya Çoban’ın göreve devam edeceği öğrenildi.

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YORUMLAR
mahir çelik
mahir çelik - 6 saat Önce

Ne yapmış bu yahya çoban çoruma anlamadım.neden bu kadar kıymetli .görende süper yetenekli dil bilen acayip bir bürokrat...adam çorumlu bu kadar daha ötesi yokkkk

Adım Hıdır Söyleyeceğim Budur
Adım Hıdır Söyleyeceğim Budur - 5 saat Önce

Geçtiğimiz yıllarda tüm Türkiye ile beraber Çorumda da liyakatli ve tecrübeli okul idarecisi kıyımı yapılıp yerlerine yandaş, etkisiz, liyakatsiz, kişiliksiz ( çoğu idarecilik için sendikasını değiştirmiştir) adamlar atanırken buna ses çıkarmayanlar hatta alet olanlar ibre kendilerine dönünce konuşmayacak. Etme bulma dünyası. Bu ülkede torpillilerden daha torpilli olanlar var.

Siz Kendiniz İnanıyor musunuz?
Siz Kendiniz İnanıyor musunuz? - 6 saat Önce

Göreve başlamış İl Müdürünü geri almayacak tek bakan Sayın Ziya SELÇUK'tur !
Çünkü Sayın Cumhurbaşkanından o güvenceye alıp da o koltuğa öyle oturdu.

Çorumlu
Çorumlu - 4 saat Önce

O kadar yetenekliyse buyursun Yozgat'a Çorum'un evladını kimse yiyemez Yahya çobanda o riyakatlara sahip birisi sonuna kadarda yanındayız

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