Milli Eğitim Bakanlığı atamayı durdurdu mu?

FATİH BATTAR

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Yozgat Bozok Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’ndan Ömer Yılmaz’ın atanmasından ardından devreye giren Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu ve Oğuzhan Kaya’nın atamayı durdurduğu iddia edildi.

Milletvekilleri konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, edinilen bilgilere göre Yahya Çoban’ın göreve devam edeceği öğrenildi.