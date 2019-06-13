Milli Eğitim Bakanlığı atamayı durdurdu mu?

FATİH BATTAR
Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Yozgat Bozok Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’ndan Ömer Yılmaz’ın atanmasından ardından devreye giren Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu ve Oğuzhan Kaya’nın atamayı durdurduğu iddia edildi.
Milletvekilleri konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, edinilen bilgilere göre Yahya Çoban’ın göreve devam edeceği öğrenildi.
Ne yapmış bu yahya çoban çoruma anlamadım.neden bu kadar kıymetli .görende süper yetenekli dil bilen acayip bir bürokrat...adam çorumlu bu kadar daha ötesi yokkkk