Milönü'nde silahlı saldırının faili tutuklandı

FATİH BATTAR

Çorum’da hafta sonu çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay Cumartesi günü Kıbrıs Caddesi Esnafevler 2.Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişi telefonla konuşarak Askerlik Şubesi yanında buluştu. Buluşmada tartışma çıkınca silahlar konuştu. Çıkan kavgada 1 kişi silahla ağır yaralandı.

Olayın ardından çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralı şahıs ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şahıs emniyet ekiplerince yakalanak gözaltına alındı. Gözaltında ifadesi alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralı şahsın durumunun ağır odluğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2022, 13:01