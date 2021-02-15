‘Mimar Sinan kentsel dönüşüm bekliyor’

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Mimar Sinan Mahallesi'nde başta ulaşım, kentsel dönüşüm, imar, trafik düzenlemesi ve yeşil alan olmak üzere yaşanan sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Başkan Yardımcısı Ali Özgür ve Merkez İlçe Yöneticisi Seher Bayıral’la birlikte Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Fevzi Şeker'i ziyaret eden İl Başkanı Tahtasız, mahallenin ve halkın sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Mimar Sinan Mahallesi ve Güzelyurt bölgesinde kentsel dönüşüme ihtiyaç olduğunun altını çizen Tahtasız, Güzelyurt bölgesinin imar sorununun çözülmesini, mescit işinin hızlandırılmasını istedi. Tahtasız, "Fevzi Çakmak ve Cemilbey caddelerinde bulunan ve mahalleyi ikiye bölen orta refüj demirleri kaldırılıp yeşile dönüştürülmesi gerekmektedir." dedi.

Cemilbey Caddesi ve Mimar Sinan 3. Cadde bağlantısının, İlahiyat Fakültesi girişi ile Cemilbey Caddesinin, Mimar Sinan 1. Cadde ve Beytepe 3. Cadde 4 yol kavşağının sürekli kazalara sebebiyet verdiğini, bu iki alana ya sinyalizasyon ya da kavşak yapılması gerektiğini dile getiren Tahtasız, sık sık kazalara neden olan noktalarda trafik düzenlemesi yapılmasını istedi.

Erzurum Dede yolunda Hatap Un bölgesinde bulunan hurdacılara yer temin edilmesini ve bir düzen getirilmesini öneren Tahtasız, "Mimar Sinan Mahallesi halkının dörtte biri Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşımını belediye otobüsleri ile sağlamaktadır. Otobüs güzergahları iyileştirilmeli ve ek seferler konulmalıdır. Halkın ulaşım açısından mağdur olmasının önüne geçilmelidir." diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Fevzi Şeker ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yakın ilgileri nedeniyle CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindekilere teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021, 20:40