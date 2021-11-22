Mimarlar Odası Genel Kurulu 5 Aralık’ta

FATİH AKBAŞ

Mimarlar Odası Çorum Şubesi’nin genel kurulu yapılacak.

Çorum Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çöphüseyinoğlu gazetemizi ziyaret ederek, Aralık ayında yapacakları genel kurulları hakkında açıklamalarda bulundu.

Çorum Mimarlar Odası Genel Kurulu’nun 5 Aralık Pazar günü saat 10.00’da Odada yapılacağını belirten Çöphüseyinoğlu, genel kurulda başkanlık görevine yine talip olduğunu belirtti.

Asıl mesleği mimar olmayıp proje çizenlerin bulunduğuna dikkat çeken Çöphüseyinoğlu, “3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Kanununda kimlerin bu görevleri yapacakları ve yetki alanları açıkça belirtilmiştir. Kanunda belirtilen diploma veya ruhsatnamesi olmayanlar Türkiye’de mimarlık yapamazlar, bu unvan ile çalıştırılamazlar, imza atamazlar, yine bu unvanı kullanarak oy kullanamazlar. Kanuna aykırı hareket edenler altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılırlar. Bizde yönetim olarak mimar olmayıp proje çizenleri belirleyip gerekli yaptırımları uygulayacağız.”dedi.

Ziyarete; Pınar Karakurt, Güntülü Fuçular, Işın Malatyalı, Ali Osman Akkaş’ta katıldılar.