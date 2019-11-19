Mimarlar Odası Tokgöz’le devam

Türkiye Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Çorum İl Temsilciliği 14. Genel Kurul seçimlerini tamamladı.
16 Kasım 2019 tarihinde temsilcilik binasında gerçekleştirilen Genel Kurul seçimleri, Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve Yönetim Kurulu üyeleri gözetiminde yapıldı.
Mimarlar Odası İl Temsilcisi Ulaş Tokgöz’ün açış konuşmasından Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoğlu başkanlığında divan kurulu oluşturulup seçime geçildi.
Yeni yönetim, Ulaş Tokgöz başkanlığında, Pınar Karakurt, Rüveyda Kılıç, H. Levent Çöphüseyinoğlu ve Işın Malatyalı’dan oluştu.
Seçim sonucunun açıklanmasının ardından CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, temsilcilik binasına gelerek Ulaş Tokgöz’ü tebrik etti.