Minik Baran hayata tutunamadı

FATİH BATTAR

Çorum’da doğuştan yakalandığı multikistik displazik böbrek hastalığı nedeniyle 3 yıldır tedavi gören 3 yaşındaki Baran Özkadı, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle birkaç kez ameliyat da olan Baran, akciğerine sıvı kaçtığı için boynuna açılan delikten nefes alabiliyordu. Baba Ercan Özkadı ve anne Nesibe Özkadı, çocuklarının yaşaması için Çorum-Ankara arasında mekik dokuyordu.

Acı haber bugün sabah saatlerinde geldi. Minik Baran doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Minik Baran bugün saat 12:00’da kılınan cenaze namazının ardından Soğuksu köyünde toprağa verildi.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.