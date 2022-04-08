Minik öğrenciler fidan dikti

YÜKSEL BASAR

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu ile İsmail Kakaç İlkokulu, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 250 fidanı toprakla buluşturdu.

Merkeze bağlı Altınbaş Köyü’nde düzenlenen etkinliğe ögretmen, öğrenciler ve veliler katıldı.

1 ve 2. sınıfların katıldığı etkinlik sınıf okul öğretmenleri Züleyha Çelik, Erkan Çelik, Selma İrem ve Hüseyin Kaymaz nezaretinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte kısa bir açıklama yapan Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğretmeni Züleyha Çelik, aynı alana dördüncü kez fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bizim yetiştirdiğimiz fidanlar, bugün kendi fidanlarını toprakla buluşturdu. Umarım fidanlarin doğaya sağladığı katkı gibi çocuklarımız da ileride insanlığa katkı sağlarlar” dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2022, 16:02