Minik Zehra Meva yardım eli bekliyor

FATİH BATTAR

Çorum’da SMA hastalığıyla mücadele eden 14 aylık Zehra Meva Kalınsazoğlu, yardım eli bekliyor.

Minik Zehra Meva’nın yurt dışında gen tedavisi için aile yardım eli bekliyor. Minik Zehra’nın tedavi olabilmesi için 20 milyon TL’ye ihtiyacı var. Aile, tedaviyi karşılayabilmek için gerekli izinleri alıp yardım kampanyası başlattı.

Minik Zehra Meva’nın annesi Rabia Kalınsazoğlu çocuğunun gözlerinin önünde her geçen gün eridiğini belirterek; “Zehra Meva SMA 2 Tip hastası. Ölümcül bir kas hastlığı bu. 12 aylıkken teşhis konuldu kendisine. SMA hastalığı ilerleyici bir hastalık. SMA tedavi edilmezse ilerleyen ve mevcut motor nöronlarının kaybolmasına yani kas erimesine yol açmakta. SMA hastalığının yurt dışında bir gen terapisi tedavisi bulunuyor. Bu bizim tek şansımız.” dedi

Öte yandan ailesi, minik Zehra için başlatılan kampanya için açılan hesap numarasını paylaştı.

Kampanyaya, minik Zehra Meva’nın annesi Rabia Kalınsazoğlu adına IBAN: TR66 000 1001 9976 5449 237 5001 Zirat Bankası

IBAN: TR71 0001 0019 9765 4492 3750 08

USD: TR44 0001 0019 9765 4492 3750 09

EURO: TR17 0001 0019 9765 4492 3750 10 hesap numaralarına bağışta bulunabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2021, 20:20