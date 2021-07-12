'Misafirhanemizde açıldığı  günden bugüne 407 vatandaşa hizmet verdik'

M.BURAK YALÇIN

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine, çevre il ve ilçelerden tedavi olmak için gelen hastaların yakınlarının konaklaması için Çorum Belediyesi tarafından inşa edilen 16 odalı misafirhanenin resmi açılışı yapıldı.

Törende konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, misafirhanenin açıldığı günden bugüne kadar 407 vatandaşa hizmet verdiğini açıkladı.

Hastanesi karşısında bulunan eski asfalt şantiyesi yerinde bulunan misafirhanenin açılış törenine Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Oğuzhan Kaya, Garnizon Komutanı Albay Ferhan Işık, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Müftüsü Muharrem biçer, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve davetliler katıldı.

SOBACI: BÖYLE BİR MİSAFİRHANENİN OLMASI ÇOK BÜYÜK BİR İMKAN

Törende konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, 5 yıldızlı hastanenin yanında böyle bir misafirhanenin olmasının çok büyük bir imkan olduğunu belirterek, “Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kullanırken daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. İnşallah böyle tesislerin sayısı artar” dedi.

BAŞKAN AŞGIN: AÇILDIĞINDAN BERİ 407 VATANDAŞLA HİZMET VERDİ

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da kısa bir süre önce hizmet vermeye başlayann misafirhanenin bugüne kadar 407 vatandaşına hizmet verdiğini söyledi.

Refakatçi Misafirhanesi'nin en önemli seçim vaatlerinden biri olduğunu anlatan Aşgın, vatandaşların son derece memnun olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Misafirhanemiz, Çorum ölçeğindeki iller arasında ilk kez yaptığımız bir hizmet. Vatandaşlarımız son derece memnun. Değişik illerden, ilçelerden, köylerden vatandaşlarımız muayene için geliyor, tahlil yaptırıyor, sonuçlarını ertesi gün alabiliyor. Allah korusun buradan geçerken kaza yapıyor, yaralı hastanede yatıyor, yakınları araçları otel gibi kullanmak zorunda kalıyor, banklarda yatıyor. Bizim şehrimiz sevginin, kardeşliğin şehri, sahabeler şehri. Buna müsaade edemezdik, etmedik. Her odada televizyon, buzdolabı, terlik, banyo için ihtiyaç duyulan her şey var. Vatandaşlarımız bu hizmetten tamamen ücretsiz şekilde yararlanıyor. Bizim ölçeğimizde hiçbir ilde bu hizmet yok.”

KAYA: YENİ HİKAYELER YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da yapılan hizmetin ihtiyacı olanlar için çok büyük bir hizmet olduğunu ifade ederek, “Bu konuda çok sık aranıyoruz. Bu açılış, sosyal belediyeciliğe, vatandaşa ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesidir. Yeni hikayeler yazmaya devam edeceğiz. Hem eskiyi anlatacağız hem de yeni yaptıklarımızı anlatacağız” diye konuştu.

CEYLAN: ONKOLOJİ TANI VE TEDAVİ MERKEZİ ASRIN YATIRIMI

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezinin son durumu hakkında bilgi verdi.

Merkezi “asrın yatırımı” olarak yorumlayan Milletvekili Ceylan, PET-CT ve Linak Radyoterapi cihazlarının geldiğini vurgulayarak, “Çorum’da son 20 yılın en önemli yatırımıdır. Merkezin açılması için PET-CT ve Linak Radyoterapi cihazı olmazsa olmazdı. PET-CT ve Linak Radyoterapi cihazımız elimizin altında duruyor. Çorum ölçeğindeki illerde tek. 700 bin nüfusun altına bu merkezin yapılmasına izin verilmiyor. Çorum’a yapılması da imkansızdı. Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyorum. Cihazlarında buraya gelmesinde emeği olan İl Sağlık Müdürümüz ile Başhekimimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



