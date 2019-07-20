Miyanesultan Köyü şenlikte buluştu

Çorum'un Alaca İlçesine bağlı Miyanesultan köyü sakinleri, bu yıl ilk kez düzenlen şenlikte bir araya geldi. Köy Muhtarı Turgut Şimşek, şenliği geleneksel hale getireceklerini söyledi.



Köy dışında ikamet eden Miyanesultanlılar, beraberlik ve kaynaşma içerisinde güzel bir gün geçirdi. Geçtiğimiz pazar günü düzenlenen şenliğe, köy dışında yaşayan vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 700 kişinin katıldığı ve birçok köy sakininin katıldığı şenlik özelikle yıllardır doğduğu bu topraklardan çeşitli nedenlerle uzak kalmış köylülerin bir araya gelmelerine vesile oldu.



GELENEKSEL HALE GELECEK

Miyanesultan Köyü Muhtarı Turgut Şimşek, şenliği geleneksel hale getireceklerini ifade ederek, “Birçok köy sakini yıllardır görüşemediği köylüleriyle hasret giderme imkanı buldular. Toplu olarak öğlen namazının kılınmasından sonra yenilen öğlen yemeğinin ardından şenliğimiz gün boyu devam etti. Bu şenlikteki amacımız özellikle gençlerimiz artık kendi köylüsünü tanıyamaz hale gelmişti. Biz istiyoruz ki tüm gençlerimiz birbirini tanısınlar, kaynaşsınlar. Davetimize icabet eden tüm köy sakinlerimize ve bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği olan arkadaşlarımıza, büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu şenliğimizi geleneksel hale getirerek tüm köylülerimizle yılda bir de olsa bir araya gelmeye devam edeceğiz.'' dedi.