FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Çağdaş Can ve Cengizhan Köstekli’nin yaptığı Moda Çiçek açıldı.

Bahabey Caddesi numara 6 (Piribaba Pakı karşısı) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Moda Çiçek’in açılışına Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, Çorum Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Nesimi Özkubat ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Mustafa Çiftçi ve açılışa katılanlar işyerini gezerek, çiçekler hakkında bilgi aldı.

Çiçekleri çok sevdiğini belirten Vali Mustafa Çiftçi, çiçeklerin renklerinin ne anlama geldiğini sormayı da ihmal etmedi.

Moda Çiçek olarak her türlü canlı ve yapay çiçek olmak üzere her türlü çiçek çeşitleri ile Çorum halkının hizmetinde olduklarını belirten işletme sahipleri Çağdaş Can ve Cengizhan Köstekli, buketlik ürünler, çelenk, aranjman, orkideler, solmayan güllerin yanı sıra açılış ve özel davetler için çiçek hazırladıklarını söyledi.

Birbirinden güzel hediyelik çiçeklerinin de bulunduğunu belirten Can, gelin arabası, mekan süsleme seçenekleri ile hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.