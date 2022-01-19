M.BURAK YALÇIN

Cengizhan Köstekli’nin sahibi olduğu Moda Çiçek yeni yerinde hizmete başladı.

Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler 2. Sokak Numara 3/B(Eski Suffle Kafe’nin yeri) adresinde hizmete giren Moda Çiçek’te canlı ve yapay çiçek olmak üzere her türlü çiçek çeşitleri bulunuyor.

İşletme sahibi Cengizhan Köstekli 20 yıldır sektörün içerisinde olduğunu belirterek, buketlik ürünler, çelenk, aranjman, orkideler, solmayan güllerin yanı sıra açılış ve özel davetler için çiçek hazırladıklarını ve birbirinden güzel hediyelik çiçeklerinin de bulunduğunu ayrıca gelin arabası, mekan süsleme hizmeti verdiklerini de söyledi.

Sosyal medya hesaplarını aktif kullandıklarını ifade eden Köstekli intagramda “corummodacicek” kullanıcılı hesapta tüm çiçek çeşitlerinin yer aldığını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2022, 18:41