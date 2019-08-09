Montessori sınıfı açıldı

M.BURAK YALÇIN

Hz. İbrahim Camii Kur’an Kursunda Dini Değerler Eğitimi Montessori Sınıfının açılışı yapıldı.

Açılışa Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık, Hz. İbrahim Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kadir Çakar ve öğreticiler katıldı.

Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık’ın yapmış olduğu duanın ardından Dini Değerler Eğitimi Montessori Sınıfı hizmete açıldı.

Sınıfın proje mimarı ve Kur’an Kursu Yöneticisi Seda Seçkiner de katılımcılara sınıfı gezdirdi.

Zeka oyunları atölyesi, Dini Değerler eğitim-öğretim atölyesi, İbn-i Sina tıp atölyesi, Anadolu mutfağı atölyesi, Lokman Hekim şifalı bitkiler atölyesi ve Hz. Nuh’un gemisi marangoz atölyesinden oluşan sınıfla ilgili bilgi veren Kur’an Kursu Yöneticisi Seda Seçkiner, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, “Montessori sınıfı ile dini eğitimi entegre ettik. Farklı bir eğitim metodu geliştirdik. Sınıfın mobilyalarının yapılmasında destekleri esirgemeyen Wood Kids Ahşap Çocuk Mağazası sahibi Suat Koç’a da bu vesile ile teşekkür ediyorum” dedi.

Geçen sene 150 öğrenci ile eğitim yaptıklarını da ifade eden Seda Seçkiner, şuan 4-6 yaş Yaz Kur’an Kursunda 80 öğrencinin olduğunu, Eylül ayında ise yeni bir kursun açılacağını söyledi.

Açılışta Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık da katılımcılara tasavvuf müziği konseri verdi.

Çeşitli ikramların ardından açılış sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2019, 16:28