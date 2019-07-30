Mor Taksi yollarda

M.BURAK YALÇIN

Çorum’da engellilere yönelik Mor Taksi (Engelsiz Taksi) uygulaması hayata geçti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın seçim dönemi vaatleri arasında yer alan Mor Taksi dün düzenlenen basın toplantısı sonrası uygulama başladı.

Hürriyet Meydanında düzenlenen basın toplantısına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yusuf Hoşnut, Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin ve bazı meclis üyeleri katıldı.

HOŞNUT: DEĞERLİ BİR HİZMET

Toplantıda söz alan Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yusuf Hoşnut, Mor Taksi uygulamasının değerli bir hizmet olduğunu belirterek, “Sosyal devlet anlayışı içerisinde önemli bir etkinlik. Nasıl ayakkabısız bir yere gidemiyorsanız buda bizim ayakkabımız. Değerli bir hizmet. İnşallah bu hizmetler bir şeyin ilki olur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

GAYRETLİ’DEN EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gayretli de herkesin bir engelli adayı olduğunu ifade ederek, projede emeği geçen başta Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın olmak üzere herkese teşekkür etti.

Aşgın, mor taksi uygulamasına katılan taksicilere günün anısına Saat Kulesi maketi hediye etti.

Konuşmaların ardından törene katılan engelli bireyler mor taksilere binerek şehir turu attı.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2019, 16:10