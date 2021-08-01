Motosiklet Festivali için hazırlıklar başladı

Çorum’da, Oto Tamirciler Esnaf Odası’nın öncülüğünde Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve motosikletçi esnafının katkılarıyla Motosiklet Festivali’nin 2.’si düzenlenecek.

İlki 2019 yılında gerçekleştirilen, ikincisi ise pandemi koşulları nedeniyle ertelenen Motosiklet Festivali, bu yıl Ağustos ayı içerisinde yapılması planlanıyor. 2 gün boyunca sürecek festival konserler, yarışmalar, akrobasi gösterileri ve etkinliklere sahne olacak.

Çorum’a renk katacak festival öncesi oda üyesi motosikletçi esnafıyla buluşarak fikir alışverişinde bulunan Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, festivale 81 ilden motor tutkunlarının davet edileceğini söyledi.

2019 yılında Bahabey Çamlığı’nda gerçekleştirdikleri festivalin Çorum’un tanıtımına önemli katkılar sunduğunu belirten Necmettin Uzun, önümüzdeki günlerde düzenleyecekleri festivalinde aynı şekilde şehrin sosyal ve kültürel hayatına renk katacağını ifade etti.

Festival için ön hazırlıklara başladıklarını vurgulayan Uzun, festival alanının Valilik tarafından belirleneceğini bunun içinde ellerinde 4 seçenek olduğunu belirtti. Festivalin düzenlenmesinde katkıları için başta Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve motosikletçi esnafına teşekkür eden Necmettin Uzun, tüm motor tutkunlarını festivale davet etti.

MOTORCU ESNAFI YER İSTEDİ

Motosiklet Festivali organizasyonu için ÇESOB’ta bir araya gelen motorcu esnafı ayrıca Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun’dan yer talebinde bulundu. Başkan Uzun, şehirde dağınık bir şekilde faaliyet gösteren motorcu ve bisikletçi esnafını bir araya getirmek için daha önce bir çalışma yaptıklarını hatırlattı.

Bu konuda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’dan destek beklediklerini anlatan Necmettin Uzun, “Esnaf dostu bir Belediye Başkanımız var. Başkanımız esnafımız için nereyi uygun görürse biz razıyız. Yeter ki karşılıklı diyalog içerisinde olalım. Bu sorunun da üstesinden el birliği ile geleceğimize inanıyorum” dedi.