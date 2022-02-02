Müftü Biçer'den 3 aylar mesajı

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, 3 aylar başlangıcı nedeniyle yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Üç ayların içerisinde Recep, Şaban ve Ramazan ayını barındıran feyizli ve bereketli bir maneviyat mevsimi olduğunu belirten Biçer; "Bu aylar dini duygularımızın yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerimizin doruk noktaya ulaştığı bir zamandır.

Ayrıca; hatalarımızdan ve günahlarımızdan temizlenmek, hayırlı ve yararlı işleri daha da arttırmak için bizlere sunulmuş birer fırsat dilimleridir. Mübarek geceler diye adlandırılan Regaib, Miraç, Berat ve Kadir Gecesi gibi kandil gecelerini içinde bulunduran üç aylar; kendimizi denetleme ve değerlendirmenin, bir insan olarak ilahi kudret karşısında acziyetimizin bilincinde olarak, taat, ibadet ve şükürlerimizi artırmanın, bir kere daha geçmişimizin muhasebesini yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın birer vesilesidir. Allah Rasulü Hz.Muhammed Mustafa (SAV) efendimizin bu aylara girildiğinde yaptığı “Allâhʼım! Receb ve Şâban’ı bize mübârek eyle! Bizi Ramazan’a kavuştur.” duası gibi bizlerde Rabbimize dua etmeli ve bu manevi iklimden mahrum kalmamalıyız. Üç ayların ve 3 Şubat 2022 Perşembe gecesi kutlanacak olan Regaib Kandilinin devletimize, milletimize, şehrimize, ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim." dedi

