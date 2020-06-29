Müftülük, Kurban Bağış Standı açtı

M.BURAK YALÇIN

Çorum Müftülüğü, vatandaşların kurban bağışlarını Türkiye Diyanet Vakfı güvencesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere stant açtı.

Hürriyet Meydanı’nda açılan stantta Türkiye Diyanet Vakfı üyeleri de vatandaşlara kurban kampanyası ile ilgili bilgi verdi. İl Müftüsü Muharrem Biçer de standı ziyaret ederek kurban bağışında bulundu.

Stant ziyaretinde konuşma yapan İl Müftüsü Muharrem Biçer, bu yılki vekalet ücretinin yurt içinde 975, yurt dışında ise 825 TL olduğunu söyledi.

Müftü Biçer bu yıl da güvenli bir şekilde kurbanları keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirterek, “Vekaletle kurban kesim alanında öncü olan Türkiye Diyanet Vakfımız, hayırseverlerimizin vekalet verdikleri kurbanları dini usullere uygun şekilde keserek ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Kesilen kurbanlar yurtiçinde ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, Kur’an Kurslarına ve öğrenci yurtlarına, yurtdışında ise öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu Afrika’dan Orta Asya’ya, Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Uzak Doğu’dan Latin Amerika’ya kadar uzanan gönül coğrafyamızdaki mazlum kardeşlerimize dağıtılacaktır” dedi.

Bu yıl ki hedeflerinin 20 milyon aileye ulaşmak olduğunu da ifade eden Biçer konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Vakfımıza emanet edilen kurban vekaletlerinde her yıl düzenli bir artış olmuştur. Bu yıl da vekalet yoluyla kurban çalışmalarımız kapsamında Türkiye’de 77 il, 232 ilçe de, yurt dışında ise 75 ülkenin 287 bölgesinde mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştırmaya devam edeceğiz. Milletimizin destek ve teveccühüyle geçen yıl aldığımız bağış rakamlarının üzerine çıkarak yaklaşık 20 milyon ihtiyaç sahibine Türkiye’nin iyilik elini ulaştırmayı hedefliyoruz.

Vatandaşlarımız kurbanlarını ister İl Müftülüğümüze gelerek, ister TDV Çorum Çarşı Şubemize gelerek, ister saat kulesi yanındaki kurban standımıza gelerek ister Cami ve Kur’an Kurslarımızdaki Din Görevlilerimiz aracılıyı ile isterlerse de tüm PTT Şubeleri ve ilgili banka şubeleri aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler. Ayrıca, vekâlet yoluyla kurban kestirecek vatandaşların kurban bedellerini yine internet adresimiz olan bagis.tdv.org.tr adresinden de kendileri yapabileceklerdir."