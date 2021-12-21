FATİH AKBAŞ

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dekanı değişti.

Prof. Dr. Ali Kılıçarslan’ın yerine dekanlık görevine Prof. Dr. Sinan Çalışkan atandı.

Atama nedeniyle Mühendislik Fakültesinde dekanlık devir teslim töreni yapıldı. Törene Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ve Prof. Dr. Nurcan Baykam ile öğretim görevlileri katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Prof. Dr. Ali Kılıçarslan’a şimdiye kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek plaket verdi.

Rektör Öztürk, dekanlık görevini devralan Prof. Dr. Sinan Çalışkan’a da yeni görevinde başarılar diledi.