Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi esnafının yağmur kabusu son buluyor

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi Küçük Sanayi Sitesi Ankara Yolu Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde yağmur suyu drenaj çalışması başlattı. Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi Ankara yolu Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi esnafının işyerlerini su basması ve caddenin göle dönmesi şikayetiyle yağmur suyu drenaj çalışması başlattı.

Her yağmur yağdığında işyerlerini su basdığını ve caddenin göle döndüğünü belirten cadde esnafından Erdem Otomotiv ve Erdem Rulman Makine işletme sahibi Mahmut Gökeşme; “Her şiddetli yağpmur yağıdığında Küçük Sanayi Sitesi’nden aşağı gelen yağmur birikintisi bizim buraları göle çeviriyordu. İşyerlerimizin önü, deposu hep su altında kalıyordu. Konuyu Çorum Belediyesi’ne ilettik. Sağolsunlar Belediye Başkan Yardımcıları Zubeyir Tuncel, İsmail Yağbat ve Alper Zahir bey buraya gelerek bir inceleme yaptılar ve akabinde yağmur suyu drenaj çalışması başladı. Yapılan çalışma ile artık işyerlerimizi su basmayacak ve cadde göle dönmeyecek. Cadde esnafı olarak biz başta Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın olmak üzere başkan yardımcıları Zubeyir Tuncel, İsmail Yağbat ve Alper Zahir ve tüm belediye personeline çok teşekkür ediyoruz.” dedi

Çalışmaların tamamlanması ile yağışlardan etkilenen noktalarda muhtemel su baskını riski ortadan kalkacak.