Muhsin Yıldırım Çorum FK'da

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da son transfer Boluspor’dan Muhsin Yıldırım oldu.

1994 Muş doğumlu Muhsin Yıldırım, İstanbulspor alt yapısında futbola başladıktan sonra Kasımpaşaspor U 21 takımına transfer oldu.

Profesyonel olduktan sonra Kasımpaşa kulübü ile profesyonel imza attıktan sonra Maltepespor’a kiralık olarak verilen Muhsin Yıldırım daha sonra Payas Belediye 1975 kulübünde kiralık olarak forma giyen Yıldırım, İstanbulspor, Samsunspor ve son olarakta geçtiğimiz sezon Boluspor takımında forma giydi.

Tecrübeli futbolcu Süper Lig’de bir, 1. ligde 74, 2. ligde 57, 2. lig play-offda dört, 3. ligde ise 8 toplam 149 maçta forma giyen Yıldırım 10 gol attı.

Kırmızı Siyahlı takımın ön libero mevkiinde forma giyen Muhammed Fettahoğlu’nun sakatlanarak ilk yarıyı kapatması nedeni ile bu mevki için arayışa giren Çorum FK teknik heyeti Boluspor’un tecrübeli futbolcu Muhsin Yıldırım ile anlaştı.