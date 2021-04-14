Muhtaç ailelerin sofraları şenleniyor

RECEP MEBET

Çorum’daki bazı sivil toplum kuruluşları, Ramazan Ayı’nda ihtiyaç sahibi ailelere günlük sıcak iftar ve sahur yemeği ulaştırıyor.

İhlas Vakfı, Kerebigazi Derneği, İnşirah Derneği ve Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KA-DER)’nin de aralarında bulunduğu STK’lar, Esmahall Restoran’da hazırlanan yemekleri, gönüllüler aracılığıyla şehrin dört bir yanına dağıtıyor.

“Ramazan’da kimse aşsız kalmasın” sloganıyla kolları sıvayan STK’ların Çorum’da büyük bir boşluğu doldurduğunu anlatan Esmahall Restoran sahibi Meftun Koldaş, “Böylesi anlamlı bir hayır faaliyetine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

‘BİR AİLE DE SİZ SEVİNDİRİN’

Hijyenik koşullarda hazırlanan yemekleri, vakumlu özel kaplarda, servis araçları ile ailelelerin adreslerine teslim ettiklerini dile getiren Meftun Koldaş, “Gelin bir iftar ve sahur da siz verin” diyerek Çorum halkını hayırda yarışmaya davet etti.

“Haydi Çorum, yoksul ailelerimize birlikte sahip çıkalım” diyen Koldaş, imkanı olan herkesi gönül köprüsünde yerini almaya çağırdı.

Şimdilik 250 kişiye iftar ve sahur yemeği ulaştırdıklarını anlatan Koldaş, STK’larla yaptıkları işbirliği ve hayırseverlerin desteğiyle bu sayıyı 1000’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Dileyen hayırseverlerin kendi belirledikleri adreslere ve ailelere de yemek servisi yaptıklarını belirten Koldaş, gıda maddesi bağışlarını da ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını kaydetti.

Koldaş, iftar ve sahur yemeği bağışı ile ilgili detaylı bilginin Eşref Hoca Caddesi’nde faaliyet gösteren Esmahall Restoran ve ilgili STK’lardan alınabileceğini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021, 17:24