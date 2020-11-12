‘Muhtaçlar yardım bekliyor’

RECEP MEBET

Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, kış mevsimiyle birlikte daha ağır koşullarda yaşam mücadelesi veren muhtaç ailelerin yardım beklediğini söyledi.

Yükselen doğalgaz ve elektrik faturalarıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin ekonomik açıdan dar boğaza girdiğini anlatan Hasan Belli, muhtaçlara destek için kumanya yardımı çağrısında bulundu.

Çorum’un en büyük mahalleleri arasında yer alan Gülabibey’de çok sayıda muhtaç ailenin yaşadığını hatırlatan Belli, hayırseverlerden destek beklediklerini ifade etti.

Muhtaç aileler ile hayırseverler arasında köprü görevini üstlendiklerini dile getiren Muhtar Belli, “Ayni ve nakdi yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak isteyen tüm hayırseverleri Gülabibey Mahallesi Muhtarlığı’mıza davet ediyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020, 18:53