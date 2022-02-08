Muhtaçlara Cansuyu

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ihtiyaç sahibi ailelere can suyu olmaya devam ediyor.

Derneğin Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, kış ayının soğuk yüzünü gösterdiği şu günlerde temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yetim ailelerin ve muhtaçların yüzünü güldürmeye çalıştıklarını ifade ederek, “Çorum genelinde yaptığımız yardımlarımızda muhtaç ailelere ve yetimlere kış ayları gelmeden önce başlattığımız çalışmalarla odun, kömür ve gıda yardımlarımız devam etmektedir. Her hafta farklı bir ilçe de dağıtımlarımızı yapıyoruz, merkezde ise saatimiz ve günümüz yok.” dedi.

HAYIRSEVERLERE TEŞEKKÜR

Dünyada ve Türkiye’de çok sayıda ihtiyaç sahibine yardım ulaştırma gayretinde olduklarını vurgulayan Öztekin, ihtiyaç sahiplerine ulaşmalarına katkı sağlayan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Öztekin, hayra ortak olmayı isteyenleri de Cansuyu Derneği’ne yardıma davet etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2022, 14:10