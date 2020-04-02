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Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, yaklaşan Ramazan Ayı öncesinde hayırseverlere seslenerek, “İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde muhtaçları unutmayalım” çağrısında bulundu.

Çorum’un en büyük mahalleleri arasında yer alan Gülabibey’de çok sayıda ihtiyaç sahibi vatandaşın yaşadığını anlatan Hasan Belli, Ramazan Ayı yardımlarında söz konusu ailelerin de unutulmamasını istedi.

Mahalle muhtarları olarak hayırseverler ile muhtaç aileler arasında köprü görevini üstlendiklerini hatırlatan Belli, “İyiliksever Çorum halkının desteğini bekliyoruz” dedi.

Ramazan-ı Şerif’in sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı mübarek bir ay olduğunu vurgulayan Belli, ayni ve nakdi yardımları ile kimsesizleri sevindirmek isteyen herkesi Gülabibey Mahallesi Muhtarlığı’na beklediklerini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2020, 19:38