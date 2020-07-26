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Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayırseverlere seslenerek, “Muhtaçları unutmayın” çağrısında bulundu.

Ulukavak Mahallesi’nde çok sayıda ihtiyaç sahibi vatandaşın yaşadığını anlatan Hanefi Özdemir, kurban bağışlarında söz konusu ailelerin de unutulmamasını istedi.

Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de hayırseverler ile muhtaç aileler arasında köprü kuracaklarını belirten Özdemir, “İyiliksever Çorum halkının desteğini bekliyoruz” dedi.

“Bayramlar paylaştıkça güzel” diyen Özdemir, kurban payları ile muhtaçları sevindirmek isteyenleri bayramda açık olacak muhtarlık bürosuna beklediklerini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2020, 19:39