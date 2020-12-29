Muhtar Bölükbaş anjiyo oldu

EROL TAŞKAN

Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş anjiyo oldu.

Üç gündür tedavi gördüğü Elitpark Hastanesi’nde kalp krizi riski nedeniyle dün sabah Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Mehmet Bölükbaş’a anjiyo uygulandığı öğrenildi.

Genel sağlık durumu iyi olan Muhtar Bölükbaş’ın tıkalı damarının açılarak stend takıldı. Bölükbaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu, serviste gözetim ve tedavi altında tutulduğu bildirildi.

Hakimiyet, Mehmet Bölükbaş’a geçmiş olsun der, şifalar diler.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020, 18:27