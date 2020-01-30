Muhtar dernekleri birleşiyor

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Çorum’da faaliyet gösteren iki ayrı muhtar derneğinin birleşme kararı aldığı açıklandı.

Konuyla ilgili olarak çalışma başlatan Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı Yılmaz Kılcı ile Çorum Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Koca dün bir araya geldi.

MUHTARLARDAN BİRLİK ve BERABERLİK AÇIKLAMASI

Her iki derneğin yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu görüşmede, ‘Çorum İli Muhtarlar Derneği’ adlı ortak bir oluşuma gidilmesi kararlaştırıldı.

Yapılan istişareler sonucunda aldıkları kararı açıklayan Yılmaz Kılcı ve Hacı Koca, bundan böyle tek çatı altında birlikte hareket edeceklerini vurgulayarak yeni dönemin hayırlı olmasını dilediler.

Kılcı ve Koca, yeni derneğin kurucu yönetiminde yer alacak isimlerin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine eklediler.