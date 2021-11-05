Muhtar ve çiftçilerden milletvekiline şok tepki!

FATİH BATTAR

Çorum’da bugün Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde düzenlenen tohum dağıtım töreninde AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın konuşması sırasında Büğet köyü muhtarı Saffet Kışla ve bazı çiftçiler tepki gösterdi.

Programda AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti olarak 20 yılda yaptıkları anlatınca araya giren Büğet köyü Muhtarı Saffet Kışla; ‘Burası siyaset yeri değil, vereceğiniz 50 kg’lık tohum.’ diyerek tepki gösterdi.

Tepkinin ardından Milletvekili Ceylan, programa kaldığı yerden devam ederken, muhtar Saffet Kışla ve bazı çiftçiler; ‘Tohum falan istemiyoruz. Biz buraya siyaset için gelmedik. Tohum almak için geldik. Boş konuşuyorlar. Ben Büğet köyü muhtarıyım. Köyümün yolları orada. 1 kuruş bile yardım almadım’ diyerek alanı terk etti.

Program sonrası Milletvekili Ceylan, muhtar Saffet Kışla ile biraraya gelerek, tepkisini dinledi.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2021, 16:32