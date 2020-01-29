Muhtarlar yeni dernek kurdu

Çorum’da 13 Merkez Mahalle Muhtarı Karakeçili Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın başkanlığında Çorum Merkez Muhtarları Derneği’ni kurdu.

Derneğin kurulmasına ilişkin 13 Mahalle Muhtarı Karakeçili Mahallesi Muhtarlığı’nda bir araya gelerek, basın açıklaması gerçekleştirdi.

Çorum merkez mahalle muhtarları olarak, Çorum Merkez Muhtarlar Derneği’nin kurulum işlemlerini tamamladıklarını belirten Karakeçili Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın; “Derneğimiz Çorum Valiliği İl Sivil Toplumla ilişkiler Müdürlüğü tarafından onaylanarak resmileştirilmiştir. Derneğimiz mesleki alanda yardımlaşma ve dayanışma faaliyeti gösterir. İlimiz genelinde bulunan muhtarların sorunlarını ve görev mahallindeki yerlerin sorunlarını ele almak ve çözüm yolları aramak Çorum için birlikteliği sağlamak şehrimize yapılacak her hayırlı işlere ve yatırımlara el birliği güç birliği yapmaktır. Olumsuz işlerde ise fren olmayı kendisine düstur edinen bir dernek olmayı amaçlayan kuruluştur. Muhtarlarımızın hepsi mahallesinde veya köyünde kendi alanında seçilmiş güven almış insanlar olarak, ‘Bir elin nesi var iki elin sesi var’, ‘Birlikten güç doğar’ diyerek Çorum için bir araya geldik ve Çorumumuzun sesi olmanın gayreti ve çabası içerisinde bağımsız olarak tüm köy, belde ve merkez muhtarlarıyla birlikte hizmet için varız.” ifadelerini kullandı.

Aydın, dernekte yer alacak 13 mahalle muhtarının önümüzdeki günlerde bir araya gelerek yönetimi belirleyeceğini kaydetti.

Dernekte yer alacak muhtarlar ise şöyle; “Karakeçili Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın, Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe, Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu, Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Benli, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Fevzi Şeker, Çepni Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahinbaş, Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler, Kunduzhan Mahallesi Muhtarı Kadir Akçal, Bayat Mahallesi Muhtarı Fikret Külcü.”

Basın açıklamasına dernekte yer alacağı belirtilen Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir ve Yavruturna Metin Kaşar katılmadı. (FATİH BATTAR)

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2020, 19:34