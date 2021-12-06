Muhtarlardan su tasarrufu çağrısı

FATİH AKBAŞ

Çorum Merkez Muhtarlar Derneği üyesi muhtarlar Çomar Barajı’nda yaptıkları ortak basın açıklamasında su tasarrufu çağrısında bulundular.

Muhtarlar adına konuşan Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu, son yıllarda azalan yağışlarla birlikte yaşanan su sıkıntısına dikkat çekerek, “Saygıdeğer Çorum’lu hemşehrilerimiz ülkemizde yaşanan su sıkıntısından dolayı 81 il arasında en düşük yağış alan iller arasında 2’nci sıradayız. Su sıkıntısı kapımızı çalmıştır. Bu nedenle şehrimizde baraj ve kuyulardan su getirmek için üstün gayret ve çaba sarf eden Valiliğimiz ve Belediyemiz üzerine düşen çalışmaları yapsa da biz bireyler de su konusunda ciddi adımlar atmalıyız. En büyük yatırımlarımız bu yönde olmalıdır. İlerleyen dönemlerde de su sıkıntıları yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızı su tasarrufu yapmaya, israfta bulunmamaya davet ediyoruz. Bu konuda duyarlı olmanızı talep ediyoruz.”dedi.