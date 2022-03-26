Müjde! Kara kış bitiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkarak 5 ila 10 derece artmasının beklendiğini ifade edildi.

Hava sıcaklıkları Çorum'da hafta başından itibaren 5 derece birden atacak.

Perşembe gününden itibaren ise sıcaklıkların 20 derecenin üzerinde seyredeceği belirtildi. Son yılların en sert kışının geçtiği Çorum'da önümüzdeki hafta yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının artacak olması vatandaşları da sevindirdi.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2022, 16:01