Mülkiyeti SGK'ya ait gayrimenkullerin satışı yapılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait Çorum, Ankara, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Düzce, Elazığ, İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin, Muğla ve Zonguldak illerindeki gayrimenkullerin, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

Gayrimenkullerin satışı 4 Mayıs'ta Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Adakale Sok. No:30 Kızılay/ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir.

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