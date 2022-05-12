Mülteci tartışmalarına farklı bir bakış

MHP İl Başkan Yardımcısı Nurullah Müstet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son aylarda gündemi meşgul eden mülteci tartışmalarına farklı bir açıdan değindi.

Mülteci tartışmalarına farklı bir bakış

FATİH AKBAŞ
MHP İl Başkan Yardımcısı Nurullah Müstet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son aylarda gündemi meşgul eden mülteci tartışmalarına farklı bir açıdan değindi.

“Ülkücü, dünyaya kendi gözünden bakan, kendi aklıyla vicdanıyla olayları süzen, algıya kapılmayan, liderini, teşkilatı dinleyen ahlak ve erdem sahibi kişilerdir”diyerek açıklamasına başlayan Nurullah Müstet, “Şimdi, gerçek gündemimize gelelim. Mülteci ve sığınmacılar konusuna.  Ermenistan diye bir komşumuz var. Ezelden beri bize düşman, bulduğu her fırsatta bizi soykırımla suçlayan, hatta daha ötesine geçip, çapına bakmadan, bizde tazminat, toprak talep eden bir hadsiz. Peki ülkemizde kaçak, izinsiz çalışan, 10 binlerce Ermeni var, bir tek gün, sözüm ona kendine aydın diyen gazetecilerden ‘bu Ermenileri sınır dışı edelim’ diyene rastladınız mı? Asla. Aynı şekilde, ülkemizde en fazla emlak alan, işyeri açan, yüzlerce danışmanlık ofisi açıp vatandaşlarını eğiten kazançlı iş kollarına yönlendiren, sessiz sakin derinden, kimseye fark ettirmeden ülkemize yerleşen İranlılar’la ilgili bir şey duydunuz mu? Ha bu arada haksızlık yapmak istemem İranlılar kibar erdemli güzel insanlardır. Tabi bu gerçek midir, yoksa bir taktik mi bunu zaman gösterecek. Ben niyet okumam, okuyamam, niyet okumak münafıklık alametidir ki bunda Allah’a sığınırım. Yani diyeceğim şudur ki, bu göç meselesi değil, başka bir mesele, insanları ayrıştırmamak için onu yazmıyorum. Biraz düşünün araştırın ve gerçeği kendiniz bulun”dedi. 

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YORUMLAR
çorumlu
çorumlu - 3 saat Önce

mülteci çok seven evinde baksın ben ülkemde mülteci istemiyorum

Çok ilginç
Çok ilginç - 2 saat Önce

Düşüne düşüne bunu mu bulmuş, ilginç gerçekten.

Çorumlu
Çorumlu - 2 saat Önce

Nasıl savunacağınızı bilemiyorsunuz Ermeni varmış İranlı varmış farz edelimi var bunların burada izinsiz olarak sınırı geçmesine çalışmasına göz yuman muhalefetmi ayrıca bunların sayısı 5 milyon kadarmı insanların geçim sıkıntılarına işsizlik sorunlarına çözüm aratacağınız yerde böyle bir yorum tapıp haber olmaya gittikçe azalan seçmeninize oynuyorsunuz ha çözüm arayışı derken ülkeyi öyle bir hale getirdinizki işin içinden çıkamadığımız için böyle yorumlarla ayakta durmaya çalışıyorsunuz

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